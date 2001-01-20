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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Ламек Банда
№29
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Замбия
Дата рождения
29 янв. 2001 (20) лет
Рост
164
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
-:-
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
-
Краснодар
-
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
был в запасе
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур