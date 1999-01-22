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Олимпиада
Егор Прошкин
№49
Защитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 янв. 1999 (22) года
Рост
189
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Нефтехимик
-:-
Торпедо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Торпедо
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
минуты: 33' - 85'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 33' - 85' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021
24 марта 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
4 : 1
Торпедо
39'
39'
39'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
39'
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нижний Новгород
4
Торпедо
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
44'
44'
44'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
33'
33'
33'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Текстильщик
1 : 3
Торпедо
31'
31'
31'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Текстильщик
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
72'
72'
72'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
Чертаново
0 : 0
Торпедо
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чертаново
0
Торпедо
0
был в запасе
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
был в запасе