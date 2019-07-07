Никита Белунов
№21
Полузащитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 нояб. 1999 (21) год
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
Луч
2 : 5
Химки
07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
2
Химки
5
был в запасе