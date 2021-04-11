Рамазан Гаджимурадов
№40
Полузащитник
Подписаться
Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 янв. 1998 (23) года
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
-:-
Урал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
-
Урал
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
85'
90'
85'
90'
85'
90'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
85'
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0 : 0
Уфа
73'
73'
73'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур