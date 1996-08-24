Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Китай
Германия
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Реал
Уфа
Ливерпуль
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Звонимир Шарлия
№50
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 авг. 1996 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
ЦСКА
1
был в запасе
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Сочи
2
ЦСКА
3
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
1
ЦСКА
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
ЦСКА
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 48' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
ЦСКА
2
минуты: 48' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1
ЦСКА
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
62'
62'
62'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 17' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Ахмат
0
минуты: 17' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
ЦСКА
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
74'
74'
74'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
минуты: 33' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 33' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
46'
46'
46'
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 1 тур