Кристиан Борха
№26
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
18 февр. 1993 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ЛАСК
3 : 0
Спортинг
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ЛАСК
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спортинг
4
ПСВ
0
был в запасе
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
Русенборг
0 : 2
Спортинг
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
0
Спортинг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Спортинг
1 : 0
Русенборг
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
1
Русенборг
0
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Спортинг
2 : 1
ЛАСК
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спортинг
2
ЛАСК
1
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПСВ
3
Спортинг
2
был в запасе