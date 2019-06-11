Константинос Петру
№29
Вратарь
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Команда
Гражданство
Кипр
Дата рождения
23 сент. 1997 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Россия
1 : 0
Кипр
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Россия
1
Кипр
0
был в запасе
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
Шотландия
2 : 1
Кипр
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Шотландия
2
Кипр
1
был в запасе