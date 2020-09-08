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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Матия Шполярич
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кипр
Дата рождения
2 апр. 1997 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
минуты: 77' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
минуты: 77' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Кипр
0 : 2
Черногория
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Кипр
0
Черногория
2
был в запасе