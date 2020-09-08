Матия Шполярич
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кипр
Дата рождения
2 апр. 1997 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
минуты: 77' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
минуты: 77' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Кипр
0 : 2
Черногория
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Кипр
0
Черногория
2
был в запасе