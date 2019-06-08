Николо Ангелини
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сан-Марино
Дата рождения
15 марта 1992 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Россия
9 : 0
Сан-Марино
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Россия
9
Сан-Марино
0
был в запасе