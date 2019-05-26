Мухтар Ханмурзаев
№36
Защитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 нояб. 2000 (20) лет
Рост
190
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0
Урал
2
был в запасе