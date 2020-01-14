Джанлука Гаэтано
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 мая 2000 (20) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 17:00
Наполи
2 : 0
Перуджа
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2
Перуджа
0
был в запасе