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Олимпиада
Билаль Бенхедим
№15
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 апр. 2001 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сент-Этьен
-:-
Бордо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
-
Бордо
-
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
1 : 0
Сент-Этьен
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
23:00
Лион
2 : 1
Сент-Этьен
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
был в запасе