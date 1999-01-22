Алекс Дос Сантос
№37
Вратарь
Подписаться
Команда
Атлетико
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 янв. 1999 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
Леонеса
2 : 1
Атлетико
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леонеса
2
Атлетико
1
был в запасе