Тони Мойя
№43
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 марта 1998 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 23:00
Зальцбург
0 : 2
Атлетико
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
0
Атлетико
2
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
Атлетико
0 : 0
Локомотив
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Атлетико
0
Локомотив
0
был в запасе