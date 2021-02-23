Серхио Камельо
№55
Нападающий
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 2001 (20) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 23:00
Атлетико
0 : 1
Челси
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Атлетико
0
Челси
1
был в запасе