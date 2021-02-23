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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Серхио Камельо
№55
Нападающий
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 2001 (20) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
23:00
Атлетико
0 : 1
Челси
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Атлетико
0
Челси
1
был в запасе