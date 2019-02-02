Каллум Слаттери
№55
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 февр. 1999 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Саутгемптон
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур