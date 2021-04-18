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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Уго Дуро
№34
Нападающий
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 нояб. 1999 (21) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
Хетафе
-:-
Реал
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
-
Реал
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
18:15
Сельта
1 : 3
Реал
20.03.2021
20 марта 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
1
Реал
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:15
Реал
2 : 1
Эльче
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2
Эльче
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Реал
1
был в запасе
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
Реал
1 : 1
Реал Сосьедад
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе