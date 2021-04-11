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Олимпиада
Эрик Эбимбе
№8
Полузащитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 нояб. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
Монако
-:-
Дижон
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
-
Дижон
-
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Брест
3 : 1
Дижон
84'
84'
84'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
25'
25'
25'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 27 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 25' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 25' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 12 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
Дижон
1 : 1
Ренн
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
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