Нассим Буджеллаб
№16
Полузащитник
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 июня 1999 (21) год
Рост
181
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Шальке-04
-:-
Аугсбург
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
-
Аугсбург
-
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 63' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
минуты: 63' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 39' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 39' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
89'
89'
89'
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 20:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Шальке-04
0 : 1
Арминия
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 55'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
0
Арминия
1
минуты: 1' - 55' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
Шальке-04
0 : 2
Фрайбург
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
62'
62'
62'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
62'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 64'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
минуты: 1' - 64' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Шальке-04
0 : 2
Вольфсбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0
Вольфсбург
2
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
Шальке-04
1 : 3
Вердер
55'
55'
55'
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1
Вердер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур