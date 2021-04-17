Кирилл Боженов
№87
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 дек. 2000 (20) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Ахмат
-:-
Химки
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
-
Химки
-
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
Зенит
2 : 0
Химки
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Химки
2 : 1
Уфа
34'
34'
34'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
2
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
0 : 2
Зенит
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
46'
46'
46'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
46'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
7
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Урал
3 : 1
Химки
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
Химки
1 : 1
Ротор
39'
39'
39'
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур