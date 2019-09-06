Дэвид Бейтс
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гамбург
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
5 окт. 1996 (24) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 21:45
Шотландия
1 : 2
Россия
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Шотландия
1
Россия
2
был в запасе
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
Сан-Марино
0 : 2
Шотландия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Сан-Марино
0
Шотландия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
21.03.2019 21 марта 2019 чт 18:00
Казахстан
3 : 0
Шотландия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Казахстан
3
Шотландия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур