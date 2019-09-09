Игорь Шацкий
№30
Вратарь
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Команда
Шахтер
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
11 мая 1989 (31) год
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
Россия
1 : 0
Казахстан
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Россия
1
Казахстан
0
был в запасе
11.06.2019 11 июня 2019 вт 17:00
Казахстан
4 : 0
Сан-Марино
11.06.2019 11 июня 2019 вт 17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Казахстан
4
Сан-Марино
0
был в запасе
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
Бельгия
3 : 0
Казахстан
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Бельгия
3
Казахстан
0
был в запасе
24.03.2019 24 марта 2019 вс 17:00
Казахстан
0 : 4
Россия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Казахстан
0
Россия
4
был в запасе
21.03.2019 21 марта 2019 чт 18:00
Казахстан
3 : 0
Шотландия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 18:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Казахстан
3
Шотландия
0
был в запасе