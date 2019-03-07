Давиде Мерола
№68
Нападающий
Подписаться
Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 марта 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.03.2019 07 марта 2019 чт 20:55
Айнтрахт
0 : 0
Интер
07.03.2019 07 марта 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Айнтрахт
0
Интер
0
был в запасе