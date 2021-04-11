Лассана Н'Диайе
№19
Нападающий
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Команда
Велес
Гражданство
Мали
Дата рождения
3 окт. 2000 (20) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Чертаново
-:-
Велес
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
-
Велес
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 34 тур