Илья Агапов
№51
Защитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 2001 (20) лет
Рост
174
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Нефтехимик
-:-
Торпедо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Торпедо
-
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 1
Шинник
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
минуты: 1' - 50'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
минуты: 1' - 50' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
Енисей
1 : 0
Нефтехимик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
1
Нефтехимик
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
Шинник
1 : 2
Нефтехимик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1
Нефтехимик
2
был в запасе