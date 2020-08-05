Джеймс Гарнер
№16
Полузащитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 марта 2001 (20) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
ЛАСК
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
2
ЛАСК
1
был в запасе