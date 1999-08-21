Кайл Тейлор
№28
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 авг. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.03.2019 02 марта 2019 сб 18:00
Борнмут
0 : 1
Манчестер Сити
02.03.2019 02 марта 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Борнмут
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 22:45
Арсенал
5 : 1
Борнмут
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
5
Борнмут
1
был в запасе
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:00
Ливерпуль
3 : 0
Борнмут
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ливерпуль
3
Борнмут
0
был в запасе