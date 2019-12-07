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Дамьян Шиманьски
№5
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Польша
Дата рождения
16 июня 1995 (25) лет
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Уфа
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1
Рубин
1
был в запасе
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Урал
0
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Ахмат
1
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
Сочи
2 : 0
Ахмат
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Сочи
2
Ахмат
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
1
Крылья Советов
1
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
Ахмат
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Тамбов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1
Тамбов
1
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Ахмат
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Ахмат
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0
Ахмат
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
1
Спартак
3
был в запасе
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1
Ахмат
0
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
Урал
3 : 0
Ахмат
56'
56'
56'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
14.07.2019
14 июля 2019
вс
21:30
Ахмат
1 : 0
Краснодар
14.07.2019
14 июля 2019
вс
21:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1
Краснодар
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур