Мерих Демирал
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Ювентус
Гражданство
Турция
Дата рождения
5 марта 1998 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2021 09 марта 2021 вт 23:00
Ювентус
3 : 2
Порту
09.03.2021 09 марта 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
3
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
Порту
2 : 1
Ювентус
88'
88'
88'
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 35' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
2
Ювентус
1
минуты: 35' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала