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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мерих Демирал
№3
Защитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Турция
Дата рождения
5 марта 1998 (23) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига в
Сезон:
2020/2021
2019/2020
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
Ювентус
3 : 2
Порту
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
3
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Порту
2 : 1
Ювентус
88'
88'
88'
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 35' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
2
Ювентус
1
минуты: 35' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала