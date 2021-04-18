Хвича Кварацхелия
№21
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Грузия
Дата рождения
12 февр. 2001 (20) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
-:-
Рубин
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
-
Рубин
-
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
71'
90'
71'
90'
71'
90'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
71'
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
53'
53'
53'
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
42'
42'
42'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
42'
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
14'
14'
14'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
50'
50'
50'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 58' - 86'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
минуты: 58' - 86' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
53'
53'
53'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
53'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
59'
59'
59'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
59'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
24'
24'
24'
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 43'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 43' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Рубин
3 : 0
Уфа
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
ЦСКА
1 : 2
Рубин
79'
79'
79'
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур