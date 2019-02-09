Пэк Сын Хо
№35
Полузащитник
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Команда
Жирона
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
17 марта 1997 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:45
Жирона
0 : 2
Уэска
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Жирона
0
Уэска
2
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:00
Севилья
2 : 0
Жирона
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2
Жирона
0
был в запасе