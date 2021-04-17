Матиас Норманн
№17
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
28 мая 1996 (24) года
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Локомотив
-:-
Ростов
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
-
Ростов
-
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
16'
16'
16'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Ростов
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 14'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 14' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
58'
58'
58'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
31'
31'
31'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
33'
64'
33'
64'
33'
64'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
52'
52'
52'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
64'
64'
64'
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
64'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Ростов
1 : 0
Урал
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 48'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Урал
0
минуты: 1' - 48' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020 23 авг. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
34'
34'
34'
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2
Ростов
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
3'
3'
3'
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:30
Тамбов
0 : 1
Ростов
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тамбов
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур