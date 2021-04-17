Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Жерар Пике
Лионель Месси
Гиа Григалава
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Квинси Промес
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Франция
Бельгия
Португалия
Германия
Китай
Мальта
Барселона
Манчестер Сити
Спартак
Зенит
Бавария
Уфа
Ливерпуль
Реал
Краснодар
ЦСКА
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Матиас Норманн
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ростов
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
28 мая 1996 (24) года
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига наций. лига в
лига европы квалификация
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Локомотив
-:-
Ростов
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
-
Ростов
-
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
16'
16'
16'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Ростов
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 14'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 14' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
58'
58'
58'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
31'
31'
31'
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
33'
64'
33'
64'
33'
64'
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
52'
52'
52'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
64'
64'
64'
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
64'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Ростов
1 : 0
Урал
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 48'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Урал
0
минуты: 1' - 48' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
Динамо
2 : 0
Ростов
34'
34'
34'
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2
Ростов
0
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
Ростов
0 : 2
Зенит
3'
3'
3'
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
Тамбов
0 : 1
Ростов
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тамбов
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур