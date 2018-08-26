Максим Скляров
№17
Защитник
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Команда
Волга
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 февр. 1998 (23) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
Армавир
0 : 3
Сочи
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
0
Сочи
3
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур