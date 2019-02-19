Меритан Шабани
№57
Полузащитник
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 марта 1999 (22) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.02.2019 19 февр. 2019 вт 23:00
Ливерпуль
0 : 0
Бавария
19.02.2019 19 февр. 2019 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ливерпуль
0
Бавария
0
был в запасе