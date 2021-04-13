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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Альфонсо Дэвис
№19
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Канада
Дата рождения
2 нояб. 2000 (20) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
суперкубок германии
суперкубок уефа
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
ПСЖ
-:-
Бавария
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
ПСЖ
-
Бавария
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Бавария
2 : 3
ПСЖ
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
минуты: 33' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Бавария
2
ПСЖ
3
минуты: 33' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
17.03.2021
17 марта 2021
ср
23:00
Бавария
2 : 1
Лацио
17.03.2021
17 марта 2021
ср
23:00
минуты: 64' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Бавария
2
Лацио
1
минуты: 64' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
23:00
Лацио
1 : 4
Бавария
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Лацио
1
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала