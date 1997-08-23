Лукас Пакета
№12
Полузащитник
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Команда
Лион
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 авг. 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
Лион
-:-
Метц
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
-
Метц
-
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ренн
2 : 2
Лион
54'
54'
54'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лион
3 : 2
Ланс
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3
Ланс
2
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Лион
3 : 0
Нант
44'
44'
44'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
44'
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Лион
2 : 2
Брест
90'
90'
90'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 55' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Брест
2
минуты: 55' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
0
Лион
1
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
Метц
1 : 3
Лион
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Лион
3 : 0
Реймс
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Анжер
0 : 1
Лион
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0
Лион
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
Лион
2 : 1
Сент-Этьен
84'
84'
84'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лион
2
Сент-Этьен
1
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
Лилль
1 : 1
Лион
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
Лион
4 : 1
Монако
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
4
Монако
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Страсбур
2 : 3
Лион
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
2
Лион
3
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 22:00
Лион
1 : 1
Марсель
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
1
Марсель
1
был в запасе