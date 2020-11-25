Умар Соле
№22
Защитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 февр. 2000 (20) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
Бавария
3 : 1
Зальцбург
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
3
Зальцбург
1
был в запасе
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
Зальцбург
2 : 6
Бавария
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
2
Бавария
6
был в запасе
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
Атлетико
3 : 2
Зальцбург
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Атлетико
3
Зальцбург
2
был в запасе