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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Умар Соле
№22
Защитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 февр. 2000 (20) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
Бавария
3 : 1
Зальцбург
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бавария
3
Зальцбург
1
был в запасе
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Зальцбург
2 : 6
Бавария
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
2
Бавария
6
был в запасе
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
Атлетико
3 : 2
Зальцбург
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Атлетико
3
Зальцбург
2
был в запасе