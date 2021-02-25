Сидклей (Сидклей Феррейра)
№23
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 мая 1993 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Брюгге
0 : 1
Динамо
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
0
Динамо
1
был в запасе