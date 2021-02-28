Папе Сиссе
№6
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
14 сент. 1995 (25) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Лорьян
-:-
Сент-Этьен
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
-
Сент-Этьен
-
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Ренн
0 : 2
Сент-Этьен
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Сент-Этьен
1 : 0
Метц
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
61'
61'
61'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур