Крепин Дьятта
№27
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
25 февр. 1999 (22) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Монако
-:-
Брест
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
-
Брест
-
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0
Монако
2
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Монако
2 : 2
Лорьян
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Нант
1 : 2
Монако
19'
19'
19'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
81'
81'
81'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур