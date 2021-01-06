Хуан Мовилья
№36
Защитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 марта 1999 (21) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:00
Нумансия
1 : 2
Альмерия
68'
68'
68'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
1
Альмерия
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала