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Баскетбол
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Росс МакКрори
№40
Полузащитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
18 марта 1998 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Шотландия
1 : 0
Чехия
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Шотландия
1
Чехия
0
был в запасе