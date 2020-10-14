Росс МакКрори
№40
Полузащитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
18 марта 1998 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Шотландия
1 : 0
Чехия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Шотландия
1
Чехия
0
был в запасе