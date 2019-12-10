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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Джозеф Пайнтсил
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
1 февр. 1998 (22) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
Наполи
4 : 0
Генк
89'
89'
89'
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Наполи
4
Генк
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 65'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Генк
1
Зальцбург
4
минуты: 1' - 65' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
19:55
Генк
0 : 0
Наполи
02.10.2019
02 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 89' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Генк
0
Наполи
0
минуты: 89' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур