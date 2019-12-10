Джозеф Пайнтсил
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
1 февр. 1998 (22) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 20:55
Наполи
4 : 0
Генк
89'
89'
89'
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Наполи
4
Генк
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 65'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Генк
1
Зальцбург
4
минуты: 1' - 65' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 19:55
Генк
0 : 0
Наполи
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 19:55
минуты: 89' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Генк
0
Наполи
0
минуты: 89' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур