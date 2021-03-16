Йоаким Мехле
№3
Защитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Дания
Дата рождения
20 мая 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2021 16 марта 2021 вт 23:00
Реал
-:-
Аталанта
16.03.2021 16 марта 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Реал
-
Аталанта
-
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 23:00
Аталанта
0 : 1
Реал
24.02.2021 24 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 85'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Аталанта
0
Реал
1
минуты: 1' - 85' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала