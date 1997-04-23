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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маттео Пессина
№32
Полузащитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 апр. 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
Сезон:
2020/2021
16.03.2021
16 марта 2021
вт
23:00
Реал
-:-
Аталанта
16.03.2021
16 марта 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Реал
-
Аталанта
-
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
23:00
Аталанта
0 : 1
Реал
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Аталанта
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала