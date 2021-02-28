Озан Кабак
№19
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Турция
Дата рождения
25 марта 2000 (20) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
-:-
Ливерпуль
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Ливерпуль
-
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
45'
45'
45'
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
71'
71'
71'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:30
Ливерпуль
1 : 4
Манчестер Сити
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
4
был в запасе