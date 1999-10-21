Андреас Поульсен
№20
Защитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Дания
Дата рождения
13 окт. 1999 (21) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Хоффенхайм
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
3
Боруссия
3
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2
Боруссия
2
был в запасе