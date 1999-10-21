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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Андреас Поульсен
№20
Защитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Дания
Дата рождения
13 окт. 1999 (21) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Хоффенхайм
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
3
Боруссия
3
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2
Боруссия
2
был в запасе