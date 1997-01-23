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Олимпиада
Эдуард Левен
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 янв. 1997 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
22:30
Герта
3 : 1
Унион
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Герта
3
Унион
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:30
Байер
0 : 0
Герта
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
0
Герта
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:30
Герта
2 : 5
Боруссия
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
2
Боруссия
5
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Аугсбург
0 : 3
Герта
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
0
Герта
3
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
Герта
1 : 1
Вольфсбург
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
1
Вольфсбург
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Герта
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 89' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2
Герта
1
минуты: 89' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Герта
0 : 2
Штутгарт
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 78' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Герта
0
Штутгарт
2
минуты: 78' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур