Стивен Скрыбски
№22
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 нояб. 1992 (28) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Айнтрахт
-:-
Шальке-04
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
-
Шальке-04
-
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 58' - 68'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
3
Шальке-04
0
минуты: 58' - 68' / Германия. Бундеслига, 14 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
Шальке-04
0 : 1
Арминия
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
0
Арминия
1
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
90'
90'
90'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
71'
71'
71'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
71'
минуты: 1' - 83'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
минуты: 1' - 83' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
4 : 1
Шальке-04
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 81'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
4
Шальке-04
1
минуты: 1' - 81' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
Шальке-04
0 : 2
Вольфсбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 17:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0
Вольфсбург
2
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2
Шальке-04
2
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 22:30
Шальке-04
1 : 1
Штутгарт
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
1
Штутгарт
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
3
Шальке-04
0
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Шальке-04
1 : 1
Унион
71'
71'
71'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1
Унион
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
Шальке-04
1 : 3
Вердер
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1
Вердер
3
был в запасе
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
8
Шальке-04
0
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур