Мохаммед Салису
№22
Защитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Бенин
Дата рождения
17 окт. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
Эвертон
-:-
Саутгемптон
01.03.2021 01 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
-
Саутгемптон
-
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Саутгемптон
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
2
был в запасе